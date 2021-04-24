Гречаный: Мы получили заверения, что Россия никогда не отречётся от Молдовы! (ВИДЕО)

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По итогам сегодняшних событий Зинаида Гречаный провела совместную пресс-конференцию с депутатом Государственной Думы Российской Федерации, Первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, Председателем Группы дружбы с парламентом Молдовы Виктором Селиверстовым.

Он подчеркнул именно парламентскую составляющую сегодняшнего взаимодействия.

То, что вакцина появилась в Молдове, – прямая заслуга парламента и, в частности фракции ПСРМ и председателя Партии социалистов – Игоря Николаевича Додона, как бы некоторые ни хотели рассматривать это по-другому. Здесь не должно быть места политиканству, а нужно прямое взаимодействие, которое и было доказано. Отношения наших парламентов должны развиваться только на базе взаимопонимания и в интересах поступательного положительного развития наших стран, – отметила Зинаида Гречаный.

По словам Виктора Селиверстова, можно по-разному относиться к действиям политиков в плане выстраивания международных отношений, но связи между нашими странами складывались веками. Исторические отношения не могут быть разорваны на раз два.

Мы получили заверения в том, что Россия от Молдовы не отречется никогда! Граждане должны быть уверены, что у них есть надежный партнер в лице России. Россия всегда помогала и будет помогать Молдове, – подчеркнула Зинаида Гречаный.

Российский гость также отметил, что будут решаться вопросы о новых дозах, по мере технологического процесса производства вакцин. В России еще два типа вакцин заканчивают клинические исследования.

Хотелось бы, чтобы с помощью Российской Федерации эту страшную беду, которая обрушилась на Молдову и на весь мир, в этом году победили, – заявил депутат.

Зинаида Гречаный выразила уверенность, что наше Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты распорядится вакциной правильно, согласно графику. Она ещё раз поблагодарила Президента России Владимира Владимировича Путина, Администрацию Президента, Председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина, фракцию «Единая Россия» в Госдуме, с которой у ПСРМ подписано соглашение о сотрудничестве, и всех тех, кто содействовал доставке груза.

Молдова – первая страна из ближнего зарубежья России, которая получила вакцину Sputnik-V. Мы очень высоко ценим этот искренний братский жесть взаимопомощи. Нас с Российской Федерацией связывают давние вековые связи, их надо сохранять. Руководство страны должно двигаться по той тропинке, которую проторил народ, – подытожила она.

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