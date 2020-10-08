Гречаный: Мы открыты для участия в выборах как можно большего количества иностранных наблюдателей

Гречаный: Мы открыты для участия в выборах как можно большего количества иностранных наблюдателей
Спикер Парламента РМ провела накануне онлайн-беседу с командой Национального демократического института из Вашингтоне, которая проводит анализ предвыборной ситуации в нашей стране. Зинаида Гречаный подчеркнула важность и роль законодательного органа в обеспечении справедливого, равноудаленного, прозрачного и равного избирательного процесса для каждого конкурента, зарегистрированного для участия в президентских выборах.

– Выборы Президента РМ должны быть прозрачными и корректными. Мы открыты для участия в выборах как можно большего количества иностранных наблюдателей, – сказала она. 
Гречаный также отметила важность защиты здоровья избирателей при голосовании, неукоснительного выполнения Центральной избирательной комиссией всех эпидемиологических требований и соблюдения санитарных норм.
В свою очередь, представители Национального демократического института рассказали, что по итогам проведенного анализа они опубликуют отчет с выводами и рекомендациями для властей. В этом контексте их интересовали последние поправки в Избирательный кодекс, организация процесса голосования в Приднестровье и диаспоры, обеспечение участия женщин и этнических меньшинств в избирательных кампаниях, а также участие СМИ в освещении президентских выборов.
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