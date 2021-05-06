Гречаный: Мы обязаны развивать взаимоотношения с Беларусью (ВИДЕО)

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В Молдове планируют наладить сборку белорусских автобусов. В настоящее время в нашей стране уже совместно производят троллейбусы и тракторы. Об этом шла речь на прошедшей накануне встрече парламентариев двух государств. Молдавскую делегацию в Минске возглавляет Зинаида Гречаный.

Стороны обсудили различные направления сотрудничества. Наиболее перспективными называют промышленность и сельское хозяйство. Товарооборот между странами в 2020-м превысил 200 миллионов долларов США. В первые месяцы этого года он уже вырос более чем на 20%.

– По нашим дорогам бегают белорусские автобусы, по нашим кишиневским улицам бегают белорусские троллейбусы. На наших полях работает белорусская техника. Это очень важно, наши граждане это ценят. Мы обязаны эти взаимоотношения развивать и в гуманитарной сфере, и в медицинской. Сегодня мы обменялись мнениями о том, как мы проходим через пандемическую ситуацию, договорились о сотрудничестве, – сообщила председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный.

– Парламентарии намерены более активно участвовать в работе наших межправительственных структур, более активно развивать сотрудничество между регионами, городами-побратимами, – отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко.

Накануне парламентарии двух стран подписали совместное заявление о сотрудничестве. Более активно взаимодействовать стороны намерены и на международной арене, в том числе по продвижению общих резолюций. Молдова входит в пятерку крупнейших партнеров Беларуси среди стран СНГ,. сообщает “Мир 24”.

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