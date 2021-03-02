Гречаный: Мы не можем изменить историю, но можем извлечь из неё уроки и не повторять ошибок

Зинаида Гречаный приняла участие в мероприятиях, состоявшихся на Мемориальном комплексе «Вечность» в память о погибших в вооруженном конфликте на Днестре. Спикер отметила, что это был, вероятно, самый болезненный эпизод в современной истории нашей страны.
– Мы обязаны чтить память тех, кого больше нет с нами, героев, павших за независимость Республики Молдова. Преклоняемся перед их матерями и отцами, воспитавшими настоящих мужчин, сильных, преданных, которые, не раздумывая, сделали однозначный выбор между жизнью и долгом перед Отечеством, – сказала она.
В то же время, отметила Гречаный, сегодня день, когда мы можем встретиться с ветеранами, выразить им признательность и попросить прощения за омраченную молодость и за боль воспоминаний. Мы обязаны им тем, что у нас есть государство, флаг, гимн, и этот долг нельзя измерить материально, он бесценен и таковым останется навсегда, сказала она.
– Мы не можем изменить историю. Но мы можем извлечь из нее уроки – не повторять ошибок, которые приводят к драмам и трагедиям. Мы можем способствовать укреплению взаимопонимания и взаимоуважения. В такой маленькой стране было бы верхом безответственности не суметь сохранить гармонию и мир, тем более что они были завоеваны такой высокой ценой, – подчеркнула спикер.
Парламент, добавила она, играет важную роль в проведении политики примирения и согласия, поскольку он представляет волю всех избирателей, разделяющих разные взгляды.
– Плюрализм, законность и уважение друг к другу – естественные вещи в демократическом государстве, такие простые и такие эффективные. И самым действенным предупреждением для нас всегда будет напоминание о печальных событиях марта 1992 года. Вечная память павшим! Честь и хвала ветеранам! – заключила Зинаида Гречаный.
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