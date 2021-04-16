Гречаный: Мы намерены максимально использовать потенциал торгово-экономического взаимодействия с Казахстаном

Гречаный: Мы намерены максимально использовать потенциал торгово-экономического взаимодействия с Казахстаном

Зинаида Гречаный встретилась с Председателем Сената Парламента Республики Казахстан Мауленом Сагатханулы Ашимбаевым. Стороны обсудили вопросы расширения межпарламентского диалога, торгово-экономического сотрудничества, гуманитарных отношений и культурных связей.

Между Парламентом Республики Молдова и Казахстаном установлено хорошее сотрудничество, в том числе в рамках региональных и международных организаций, среди которых МПА СНГ. Данное сотрудничество необходимо развивать далее, в том числе на уровне постоянных комиссий и групп дружбы, – отметила спикер.

Она также подчеркнула, что Республика Молдова заинтересована в развитии молдавско-казахстанских инвестиционных проектов, а также в создании совместных платформ торгово-экономического сотрудничества.

Мы настроены максимально использовать потенциал торгово-экономического взаимодействия, – добавила Зинаида Гречаный.

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