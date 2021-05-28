Гречаный: Мы дорожим тесными узами дружбы и сотрудничества с Арменией

Гречаный: Мы дорожим тесными узами дружбы и сотрудничества с Арменией
Председатель Парламента Республики Молдова передала искренние поздравления Председателю Национального Собрания Армении Арарату Мирзояну по случаю Государственного праздника Армении – Дня Первой Республики. Зинаида Гречаный  пожелала Армении процветания, а всем армянским семьям – крепкого здоровья, достатка, мирного неба над головой. 

– Мы дорожим тесными узами дружбы и сотрудничества, с давних времен сложившимися между нашими народами, и выражаем искреннюю заинтересованность в дальнейшем развитии и укреплении двухстороннего взаимодействия. Надеюсь также на дальнейшее углубление межпарламентского сотрудничества, которое играет важную роль в выстраивании двусторонних отношений и укреплении молдавско-армянской дружбы, – отметила она. 
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