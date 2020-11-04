Гречаный: Мы дорожим крепкими узами дружбы и стратегическим партнерством с Россией

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По случаю Дня народного единства, отмечаемого сегодня в России, Зинаида Гречаный направила поздравления Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину, а также Чрезвычайному и Полномочному Послу России в Молдове Олегу Васнецову. Спикер пожелала всему дружественному российскому народу мира, процветания, крепкого здоровья и благополучия.

Этот знаменательный праздник, символизирующий патриотизм и беззаветную любовь к Отчизне, является прекрасным поводом вспомнить доблестную историю России, которая тесно связана с историей Республики Молдова. Мы высоко ценим и дорожим крепкими узами дружбы и стратегическим партнерством между нашими странами, плодотворным сотрудничеством во всех областях, в том числе на самом высоком уровне, и глубоко благодарны за всестороннюю поддержку, – отметила она.

Отдельно Гречаный поблагодарила российские власти за доброе отношение к сотням тысяч наших соотечественников, находящихся на территории Российской Федерации, а также за существенную помощь в борьбе с COVID-19 и с последствиями пандемического кризиса. Это ещё раз подтверждает искреннюю заинтересованность России всесторонне поддерживать и развивать братские отношения между нашими странами и народами, добавила она.

Вместе с тем мы искренне заинтересованы в дальнейшем укреплении и расширении молдо-российского всеобъемлющего сотрудничества, в том числе между Парламентом РМ и Советом Федерации и Государственной Думой РФ на благо наших стран и народов, – подытожила председатель законодательного органа.

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