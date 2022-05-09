Гречаный: Мы должны воспитывать новые поколения на памяти о Великой Победе! (ВИДЕО)

Гречаный: Мы должны воспитывать новые поколения на памяти о Великой Победе! (ВИДЕО)

Председатель фракции Блока коммунистов и социалистов в Парламенте РМ отметила, что граждане гордятся подвигом тем, кто подарил нам мирное небо над головой. 

– Мы это должны помнить каждый день, каждый час, и не допустить повторения тех событий. На этом надо воспитывать новые поколения, чтобы они всегда помнили. Думаю, большинство людей в Молдове, даже те, кто сегодня по каким-то причинам не вышли на марш, все равно сторонники Дня Победы, – сказала Зинаида Гречаный. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md