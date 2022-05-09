Гречаный: Мы должны воспитывать новые поколения на памяти о Великой Победе! (ВИДЕО)

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Председатель фракции Блока коммунистов и социалистов в Парламенте РМ отметила, что граждане гордятся подвигом тем, кто подарил нам мирное небо над головой.

– Мы это должны помнить каждый день, каждый час, и не допустить повторения тех событий. На этом надо воспитывать новые поколения, чтобы они всегда помнили. Думаю, большинство людей в Молдове, даже те, кто сегодня по каким-то причинам не вышли на марш, все равно сторонники Дня Победы, – сказала Зинаида Гречаный.

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