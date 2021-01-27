Гречаный: Мы должны пресекать любые попытки оправдать нацизм (ВИДЕО)

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный выступила на митинге-реквиеме по случаю Международного и национального дня памяти жертв Холокоста.

Спикер напомнила, что 27 января 1945 года Советская Армия освободила узников Освенцима. Немногие смогли пережить испытания нацистской машины. Погибло около 6 миллионов женщин, мужчин, стариков, детей. Это была одна из самых трагических страниц европейской истории.

К сожалению, отметила она, даже сегодня не до конца осознан весь ужас фашистских преступлений. Наблюдаются проявления антисемитизма и ненависти в обществе. Эти тенденции тревожат и показывают, насколько хрупок мир.

Республика Молдова принимает меры по предотвращению и пресечению языка вражды, заверила Гречаный. Так, в декабре 2020 года парламент ужесточил законодательство с целью противодействия проявлений религиозной нетерпимости.