Гречаный: Мы должны пресекать любые попытки оправдать нацизм (ВИДЕО)

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный выступила на митинге-реквиеме по случаю Международного и национального дня памяти жертв Холокоста.
Спикер напомнила, что 27 января 1945 года Советская Армия освободила узников Освенцима. Немногие смогли пережить испытания нацистской машины. Погибло около 6 миллионов женщин, мужчин, стариков, детей. Это была одна из самых трагических страниц европейской истории.
К сожалению, отметила она, даже сегодня не до конца осознан весь ужас фашистских преступлений. Наблюдаются проявления антисемитизма и ненависти в обществе. Эти тенденции тревожат и показывают, насколько хрупок мир.
Республика Молдова принимает меры по предотвращению и пресечению языка вражды, заверила Гречаный. Так, в декабре 2020 года парламент ужесточил законодательство с целью противодействия проявлений религиозной нетерпимости.
– Мы продолжим укреплять нормативно-правовую базу, чтобы каждый человек в нашей стране чувствовал себя в безопасности, свободным и чтобы к нему относились с достоинством. Говорят, что «сон разума рождает чудовищ». Мы должны пресекать любые попытки оправдать нацизм – будь это в реальной или в виртуальной среде. Наш долг – сохранить память о Холокосте, чтобы предотвратить его повторение. Для этого очень важно воспитывать в подрастающем поколении любовь к ближнему. Справедливость и добро всегда побеждают. История это неоднократно доказывала. Вечная память павшим! – подытожила она.
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