Гречаный: Мы должны не позволить стереть историю. Нужно сделать всё, чтобы был мир! (ВИДЕО)

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Помнить о миллионах человеческих жертв и сохранять мир на нашей земле. К этому всех жителей страны призывает председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный. Спикер возглавила сегодня вместе с пятым президентом Молдовы многотысячную колонну Марша Памяти и “Бессмертного полка”.

– Мы должны не позволить стереть историю. Война не должна повториться, любыми путями мы должны сохранить мир на земле. Я не понимаю тех, кто пытается решить проблемы путём войны. Всегда должен быть мир. Пусть все помнят, что война – это плохо, что она только разрушает. Пусть следующие поколения помнят, что у нас должен быть этот праздник, мы должны оберегать ветеранов, которых осталось очень мало. Но они – лучшие учителя для нашего общества! – сказала она.

На данный момент колонна насчитывает несколько тысяч человек. Она движется к мемориалу воинской славы “Вечность”.

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