Гречаный: Мы должны хранить и оберегать мир! (ВИДЕО)

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Мы должны помнить обо всех, кто участвовал в Великой Отечественной войне и отдал свои жизни ради нашего светлого будущего. Об этом сегодня на Мемориале воинской славы «Вечность» заявила председатель парламента Зинаида Гречаный. По случаю 80-летия с начала ВОВ спикер возложила цветы и почтила минутой молчания память погибших.

⁃ Это очень важный день, в том числе для наших граждан. Каждый защищал свой дом, свою семью, Родину. Мы должны хранить и оберегать мир, – подчеркнула Зинаида Гречаный.

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