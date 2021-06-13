Гречаный: Мы будем поддерживать тружеников села и создавать условия для реализации их продукции

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Председатель парламента, кандидат в депутаты от Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаный продолжает поездки по районам нашей страны. Накануне она встретилась с жителями населённых пунктов Дондюшанского района.

Зинаида Гречаный провела встречу с жителями Дондюшан и отдельно – с медицинскими работниками города.

– Это было очень позитивное общение. Людям не всё равно, что будет с нашей страной после парламентских выборов 11 июля, – отметила Зинаида Гречаный на своей странице в социальной сети.

Кандидат рассказала медицинским работникам о тех инициативах по поддержке медицины, с которыми выступали на протяжении двух лет экс-президент Молдовы Игорь Додон и Партия социалистов. Она отметила, что после выборов Блок коммунистов и социалистов будет настаивать на принятии в окончательном чтении закона об увеличении зарплат для всех медицинских работников на 40%, чтобы в результате в том числе предыдущих шагов их зарплата удвоилась.

– Профессиональная команда Блока коммунистов и социалистов намерена особое внимание уделить развитию сельской местности, строительству централизованных водопроводов и канализации, газификации, созданию промышленных зон в каждом районе, созданию рабочих мест. Мы будем поддерживать тружеников села и создавать условия для реализации их продукции в торговых сетях, для экспорта продукции, в том числе на рынок России. В Дондюшанах я ещё раз убедилась, что мы думаем одинаково, у нас одни цели, и вместе мы победим! – подчеркнула Зинаида Гречаный.

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