Гречаный: Мы будем и далее заботиться о развитии населённых пунктов страны и о благополучии каждого гражданина

Зинаида Гречаный проводит сегодня встречи с жителями Единецкого района. Первая из них – в селе Забричаны. Спикер говорила с людьми о ситуации в нашей стране и конкретно в их населённом пункте. Участники беседы отметили важность развития села, строительства хороших дорог, водопровода и канализации.
– Люди рады тому, что в этом году выделены средства на реализацию проекта по обеспечению питьевой водой в их селе, будет проведен ремонт столовой в гимназии, где учатся их дети. Проекты реализуются при поддержке Партии социалистов. Отметила, что ПСРМ и дальше будет заботиться о развитии населённых пунктов страны и о благополучии каждого гражданина. Призвала жителей голосовать за Избирательный блок коммунистов и социалистов, который сможет сделать жизнь сельчан лучше, – написала Гречаный на своей странице в соцсети.
Ещё одна встреча прошла в селе Теребна. В ходе диалога с местными жителями Зинаида Гречаный отметила, что именно социалисты помогают людям не на словах, а на деле. Об этом свидетельствует и деятельность фракции ПСРМ в парламенте, по инициативе которой приняты десятки социальных и экономических законов, улучшающих жизнь граждан. Об этом говорят и дела социалистов на местах.
– В частности, в этом селе при поддержке социалистов выделено финансирование на ремонт Дома культуры, Медицинского пункта, на ремонт и строительство дороги, а также на благоустройство территории. Подчеркнула, что только Избирательный блок коммунистов и социалистов сможет добиться продолжения реальных дел по развитию населенных пунктов и созданию условий для достойной жизни граждан, – добавила Гречаный.
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