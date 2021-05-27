Гречаный: Мы будем и далее заботиться о развитии населённых пунктов страны и о благополучии каждого гражданина

– Люди рады тому, что в этом году выделены средства на реализацию проекта по обеспечению питьевой водой в их селе, будет проведен ремонт столовой в гимназии, где учатся их дети. Проекты реализуются при поддержке Партии социалистов. Отметила, что ПСРМ и дальше будет заботиться о развитии населённых пунктов страны и о благополучии каждого гражданина. Призвала жителей голосовать за Избирательный блок коммунистов и социалистов, который сможет сделать жизнь сельчан лучше, – написала Гречаный на своей странице в соцсети.