Гречаный: Мы будем и далее развивать межкультурный диалог, сохраняя богатое духовное наследие всех народов

Сегодня все славянские страны отмечают День славянской письменности и культуры и чтят святых Кирилла и Мефодия – создателей славянской азбуки. Это важный этнокультурный праздник и для Республики Молдова, призванный способствовать сохранению и укреплению самобытности сотен тысяч наших сограждан русской, украинской, болгарской, белорусской и других национальностей, отметила на своей странице в соцсети председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный.

Это – праздник, который символизирует прочный характер исторических, духовных и культурных связей славян и многих других этнических групп Молдовы и который без преувеличения является частью нашей души. По этому случаю я сердечно поздравляю всех, кто дорожит ценностями мира, понимания и взаимного уважения, и искренне желаю здоровья, благополучия и счастья. Вместе мы будем и далее развивать межкультурный диалог, сохраняя богатое духовное наследие всех народов, проживающих в нашей прекрасной Республике Молдова, – добавила она.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.