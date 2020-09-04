Гречаный: Молдова заинтересована в привлечении инвестиций и развитии инвестиционных проектов

0

Зинаида Гречаный провела сегодня первую беседу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Южно-Африканской Республики в Украине, Молдове, Грузии и Республике Армения Андре Йоханнесом Гроеневальдом. Спикер пожелала дипломату успехов и выразила уверенность в развитии отношений между нашими странами.

Гречаный отметила, что Республика Молдова заинтересована в привлечении инвестиций, развитии инвестиционных проектов, создании совместных предприятий, увеличении объемов экспорта и импорта. Она сообщила, что в Республике Молдова будут созданы 16 промышленных площадок в разных регионах страны. Спикер также предложила создать группу дружбы между парламентами двух государств, которая определит новые возможности для парламентского сотрудничества.

В свою очередь Андре Йоханнес Гроеневальд отметил, что Южно-Африканская Республика также заинтересована в развитии бизнеса в Черноморском регионе и Восточной Европе.

В ходе дискуссии собеседники затронули также вопросы гендерного равенства и роли женщин в процессе принятия решений.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.