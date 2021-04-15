Гречаный: Молдова выступает за продолжение открытого, конструктивного и прагматичного диалога с Арменией

– Я подтвердила решимость Парламента Республики Молдова и дальше продолжать открытый, конструктивный и прагматичный диалог с Национальным Собранием Республики Армения. Пожелала мира и процветания армянскому народу, которого мы считаем другом нашей страны. Мы были единодушны в том, что Армения и Молдова, как страны, находящиеся в процессе развития, всегда должны соблюдать международное право и практику, особенно в кризисных ситуациях, – отметила она.