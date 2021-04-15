Гречаный: Молдова выступает за продолжение открытого, конструктивного и прагматичного диалога с Арменией

Республика Молдова и Армения должны расширять и укреплять сотрудничество на уровне парламентов, сохраняя положительную динамику в существующем диалоге. Об этом Зинаида Гречаный говорила сегодня с Председателем Национального Собрания Республики Армения Араратом Мирзояном во время встречи, которая состоялась на полях 52-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).
– Я подтвердила решимость Парламента Республики Молдова и дальше продолжать открытый, конструктивный и прагматичный диалог с Национальным Собранием Республики Армения. Пожелала мира и процветания армянскому народу, которого мы считаем другом нашей страны. Мы были единодушны в том, что Армения и Молдова, как страны, находящиеся в процессе развития, всегда должны соблюдать международное право и практику, особенно в кризисных ситуациях, – отметила она.
Гречаный также подчеркнула необходимость стабильной внутренней и внешней политики, функционального правительства, способного справляться с кризисными ситуациями, в том числе с пандемией, и политического баланса для выхода из сложной ситуации в странах, которые затронула пандемия.
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