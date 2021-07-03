Гречаный: Молдова придаёт особое значение сотрудничеству с Беларусью

Спикер отметила, что Республика Молдова придает особое значение укреплению и углублению двустороннего сотрудничества с Республикой Беларусь на основе дружбы, доверия и взаимопонимания.

– Подписание Совместного Заявления о Сотрудничестве между Парламентом Республики Молдова и Национальным собранием Республики Беларусь 5 мая 2021 года подтверждает нашу общую приверженность к дальнейшему наращиванию парламентского диалога между нашими странами. В связи с этим выразила свою искреннюю признательность за плодотворную работу, направленную на дальнейшее расширение и упрочнение традиционно дружественных отношений, на благо наших государств и народов, – подчеркнула она.