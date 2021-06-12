Гречаный: Молдова придаёт большое значение укреплению и расширению сотрудничества с Россией

Гречаный: Молдова придаёт большое значение укреплению и расширению сотрудничества с Россией

Зинаида Гречаный направила Председателю Совета Федерации Федерального Собрания России, Председателю Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Валентине Матвиенко и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания России Вячеславу Володину поздравительные послания по случаю Дня России. От имени Парламента Республики Молдова и от себя лично спикер выразила Валентине Ивановне и Вячеславу Викторовичу, а также всему многонациональному российскому народу самые искренние пожелания доброго здоровья, мира, счастья и благополучия.

Республика Молдова придаёт большое значение укреплению и расширению двустороннего сотрудничества с Российской Федерацией в политической, экономической, культурной и других сферах на основе дружбы, доверия и взаимопонимания, подчеркнула она.

Выражаю искреннюю признательность за плодотворную работу, направленную на дальнейшее укрепление уз дружбы и за открытый диалог по актуальным вопросам двусторонних отношений. Уверена, что мы и в дальнейшем будем успешно сотрудничать для укрепления взаимовыгодного партнёрства между нашими государствами, в том числе на межпарламентском уровне, – подытожила Зинаида Гречаный.

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