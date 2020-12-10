Гречаный: Молдова и Украина должны укреплять дружбу и сотрудничество!

– Приветствовала присутствие делегации в нашем парламенте и отметила, что считаю этот визит важным для активизации диалога во многих областях: межпарламентского, торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества, а также в сферах энергетики, экологии и др. Молдова и Украина – страны-соседи. Исторически сложилось, что у нас много общего, прежде всего – двусторонние связи между нашими гражданами. Мы должны использовать это преимущество во имя укрепления добрых отношений сотрудничества и дружбы между нашими странами и народами, – подчеркнула Зинаида Гречаный.

Она также высказалась за более активное межпарламентское сотрудничество, в том числе на уровне комиссий и групп дружбы. Со своей стороны Дмитро Кулеба подтвердил необходимость приложить все усилия для того, чтобы не просто поддерживать хорошие отношения, но и вместе двигаться вперед по всем направлениям, включая экономику, торговлю, туризм, инфраструктуру, энергетику.