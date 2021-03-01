Гречаный: Мэрцишор давно переступил границы нашей Родины и добрался до самых дальних уголков мира

С наступлением весны всех жителей Молдовы поздравила и председатель Парламента РМ.

Зинаида Гречаный отметила, что Мэрцишор – наш особенный праздник, рождённый из подлинных легенд.

– Но благодаря талантливым людям – патриотам страны – Мэрцишор давно переступил границы нашей Родины и добрался до самых дальних уголков мира. Благодаря уникальности этой молдавской традиции Мэрцишор был включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Вот так две нежные красно-белые нити были вплетены в великую историю культуры нашей страны и мировой культуры! – подчеркнула она.

По случаю праздника спикер пожелала всем гражданам здоровья, бодрости и долгих лет.

– Где бы вы ни были, желаю вам всем счастливого праздника, теплой и нежной весны и благополучия! – добавила Зинаида Гречаный.