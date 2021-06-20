Гречаный – медработникам: Вы – настоящие герои сегодняшнего дня!

– Во время пандемии мы убедились в том, что вы отдаете самих себя в этой сложной и изнурительной работе. Вы – настоящие герои сегодняшнего дня! Искренне желаю вам здоровья, мира и благополучия. Пусть благодарность пациентов и властей будет соизмерима с вашими усилиями! – пожелала она.