Гречаный – медработникам: Вы – настоящие герои сегодняшнего дня!

Профессиональный день медицинских работников и фармацевтов, ежегодно отмечаемый в третье воскресенье июня, предоставляет нам еще одну возможность отдать дань уважения повседневной работе тех, кто стоит на страже нашего здоровья, считает председатель парламента Зинаида Гречаный. Она выразила искреннюю благодарность и благодарность всем медицинским работникам за самоотверженность, профессиональную компетентность и мужество.
– Во время пандемии мы убедились в том, что вы отдаете самих себя в этой сложной и изнурительной работе. Вы – настоящие герои сегодняшнего дня! Искренне желаю вам здоровья, мира и благополучия. Пусть благодарность пациентов и властей будет соизмерима с вашими усилиями! – пожелала она.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии