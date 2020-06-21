Гречаный – медицинским работникам: Мы преклоняемся перед вами и благодарим за самоотверженность и профессионализм!

Гречаный – медицинским работникам: Мы преклоняемся перед вами и благодарим за самоотверженность и профессионализм!

Спикер Парламента РМ обратилась с поздравительным посланием по случаю отмечаемого сегодня Дня медицинского и фармацевтического работника.  

Уважаемые врачи, фармацевты и работники медицинской системы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского и фармацевтического работника. Искренне желаю вам благополучия, здоровья, процветания и сил в преодолении пандемической ситуации в стране.

Вы ежедневно выполняете деятельность, полную риска для здоровья. Мы преклоняемся перед вами и заверяем, что находимся рядом с каждым из вас в этой борьбе за жизнь. Спасибо за вашу самоотверженность и профессионализм и особенно за то, что даже в эти трудные времена медицинские работники остаются верными Клятве, находясь на переднем крае борьбы с пандемией COVID-19.

Накануне Дня медицинского работника и фармацевта мы подписали более 200 дипломов первой степени медицинским работникам из разных регионов страны в знак высокой признательности за их работу, выдающиеся результаты в предоставлении медицинских услуг, самоотверженность и значительный вклад в улучшение медицинской системы.

Уверяю вас, что государственные органы будут и дальше прилагать усилия по поддержке и поощрению врачей, медсестер, фармацевтов и вспомогательного персонала.

Признательность и благодарность всем вам! – отметила Зинаида Гречаный. 

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