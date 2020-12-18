Гречаный: Критиковать – это не работать. А как работало правительство “правых” – мы видели (ВИДЕО)

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В рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” спикер парламента ответила на критику оппозиции в адрес правительства Иона Кику.

– Критиковать – это не работать. А как работало правительство “правых” – мы видели. Критиковать можно что угодно, предлагать можно что угодно. Но кто из них принёс хотя бы один дополнительный лей в бюджет от международных партнёров? В период избирательной кампании они говорили, что минимальная пенсия должна быть 2000 леев. Хорошо, я хочу на это посмотреть! – сказала она.

Говоря же о разделении общества политиками, спикер подчеркнула, что “тот, кто сеет ненависть, ненависть и пожнёт”.

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