Гречаный: Каждый гражданин Республики Молдова должен иметь возможность осуществлять свое избирательное право свободно и безопасно

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В качестве председателя парламента X-го созыва Зинаида Гречаный провела в течение сегодняшнего дня ряд встреч с делегациями международных миссий по наблюдению за досрочными парламентскими выборами в Республике Молдова – со стороны Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Европейского парламента.

Она поблагодарила международных наблюдателей за присутствие на выборах в нашей стране и отметила важность их деятельности для обеспечения прозрачного, корректного и справедливого избирательного процесса по отношению ко всем конкурентам.



– Мы заинтересованы в том, чтобы этот процесс проходил правильно и контролировался большим числом международных наблюдателей как на избирательных участках внутри страны, так и за рубежом, – подчеркнула Гречаный.

Она особо подчеркнула тот факт, что избирательные участки должны быть открыты прямо пропорционально количеству граждан с правом голоса, находящихся на той или иной территории, будь то в приднестровском регионе или за рубежом.

– Каждый гражданин Республики Молдова должен иметь возможность осуществлять свое избирательное право свободно и безопасно, поэтому призвала наблюдателей следить за соблюдением европейских стандартов на всех избирательных участках, открытых для досрочных парламентских выборов. Пожелала им успехов в осуществлении этой важной и ответственной миссии, – написала спикер на своей странице в соцсети.