Гречаный – экономистам: Мы на вашей стороне, а вместе мы – на стороне народа Республики Молдова

Председатель Парламента Республики Молдова, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный поздравила экономистов нашей страны с профессиональным праздником.

Ниже публикуем текст поздравления без сокращений:

– Ежегодно в последнее воскресенье сентября экономисты Молдовы отмечают свой профессиональный праздник. Поздравляю всех, кто причастен к этому нему, и желаю крепкого здоровья, личных достижений и успехов в работе.

Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть важность деятельности экономистов для предприятий и организаций, органов публичной администрации, международных проектов, образовательных учреждений. Эффективное управление, стратегическое развитие регионов, рост качества жизни граждан, прогресс в стране в большой мере зависят от слаженной и продуктивной работы экономистов.

Сегодня, когда весь мир возлагает на ученых и врачей надежды на избавление планеты от вируса, от экономистов ждут спасения экономик от эффектов пандемического кризиса. Как и большинство стран, Молдова столкнулась с экономическим спадом. Во втором квартале текущего года ВВП сократился почти на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В этих обстоятельствах требуются новые парадигмы эффективного и рационального использования финансовых средств и роста материально-технических ресурсов. Экономика знаний становится актуальной как никогда ранее.

Уверена, что экономисты Республики Молдова приложат все усилия и проявят изобретательность для сохранения экономического порядка, для превращения кризиса в новые возможности, для обеспечения устойчивого развития страны. Хочу заверить, что буду реагировать незамедлительно на любую инициативу, направленную на достижение этих целей, и, заручившись поддержкой остальных коллег депутатов, окажу необходимую поддержку для их реализации. Мы на вашей стороне, уважаемые экономисты, а вместе мы – на стороне народа Республики Молдова.