Гречаный: Эффективное партнёрство Молдовы и Беларуси будет продолжено!

Республика Молдова и Республика Беларусь активизируют усилия для того, чтобы использовать в полной мере потенциал сотрудничества между странами в различных областях. К такой договорённости пришли сегодня спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный и премьер-министр Беларуси Роман Головченко в рамках проведённой встречи.

Глава кабинета министров Беларуси отметил, что страны связывают многолетнее партнёрство, открытый диалог и обоюдное желание выстраивать полноценное сотрудничество во всех сферах. Он также отметил, что важно идентифицировать и реализовать новые возможности на благо народов обоих государств.

Головченко обратил внимание и на рост двусторонней торговли. Он добавил, что Беларусь заинтересована в совместных инвестиционных проектах в областях транспорта и дорожной инфраструктуры, а также сельского хозяйства и пищевой промышленности – как на межгосударственном уровне, так и между экономическими агентами.

В то же время Зинаида Гречаный подтвердила готовность молдавской стороны развивать сотрудничество с Республикой Беларусь в различных областях. Она также высказалась за продолжение совместных проектов в гуманитарной и социальной сферах, а также в образовании и здравоохранении.