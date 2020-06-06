Гречаный: Изучение и владение русским языком является преимуществом для граждан Республики Молдова (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный вместе с президентом Игорем Додоном, послом Российской Федерации в Кишиневе Олегом Васнецовым и депутатами от фракции Партии социалистов возложили цветы к памятнику А.С. Пушкину в столице по случаю 221-й годовщины со дня рождения поэта.

Великий русский поэт Александр Пушкин оставил огромное литературное наследие не только в России, но и в Молдове. Многие свои знаменитые произведения он создал, находясь в изгнании в Бессарабии.

– Сегодня же, в день рождения великого поэта, в Молдове отмечается День русского языка. В нашей стране русский язык является языком межнационального общения, на нем говорит большинство жителей республики. Изучение и владение русским языком является преимуществом для граждан Республики Молдова, – написала спикер парламента на своей странице в социальной сети.

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