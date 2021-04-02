Гречаный: И в этот раз Россия повела себя по-братски! Предоставленные РФ вакцины спасут множество жизней

Российская Федерация предоставит Молдове 180 тысяч доз вакцины против коронавируса в качестве гуманитарной помощи, а также рассмотрит возможность выделения нашей стране 500 тысяч доз для закупки в кратчайшие сроки. Об этом посол РФ в Молдове Олег Васнецов проинформировал председателя парламента Зинаиду Гречаный в ответ на официальный запрос, адресованный спикером 26 февраля этого года Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Зинаида Гречаный выразила признательность руководству Российской Федерации и всему российскому народу за оперативное решение помочь Республике Молдова в чрезвычайно сложный период.
– И в этот раз, как не раз было в различных сложных ситуациях, с которыми сталкивался молдавский народ, Российская Федерация проявила истинно братский дух. Этот факт по достоинству оценен властями и гражданами Республики Молдова. Уверена, что вакцины из Российской Федерации спасут множество жизней и позволят Молдове как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Передала Олегу Владимировичу благодарственное письмо на имя Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, – отметила она на своей странице в соцсети.
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