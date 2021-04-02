Гречаный: И в этот раз Россия повела себя по-братски! Предоставленные РФ вакцины спасут множество жизней

– И в этот раз, как не раз было в различных сложных ситуациях, с которыми сталкивался молдавский народ, Российская Федерация проявила истинно братский дух. Этот факт по достоинству оценен властями и гражданами Республики Молдова. Уверена, что вакцины из Российской Федерации спасут множество жизней и позволят Молдове как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Передала Олегу Владимировичу благодарственное письмо на имя Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, – отметила она на своей странице в соцсети.