Гречаный: Граждане оказали нам доверие, теперь мы должны оправдать их ожидания, какими бы высокими они ни были!

После того, как успокоился электоральный ажиотаж и состав будущего парламента стал практически очевидным, я хотела бы выразить искреннюю благодарность своим коллегам-депутатам парламента X-го созыва за их сотрудничество, а будущих депутатов – поздравить и пожелать больших успехов на благо страны.

Мандат парламента X-го созыва был не только неполным, но и чрезвычайно сложным. Более половины этого периода пришлось на пандемию. Впервые парламент страны Постановлением от 17 марта 2020 года объявил чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова.

В сотрудничестве с правительством были предприняты срочные и решительные действия по борьбе с пандемией, по защите жизни людей и поддержанию жизнеспособности медицинской системы, а также по адаптации всех сфер деятельности к новым реалиям. Хочу поблагодарить и депутатов, и членов правительства за поддержку и за титанический труд.

Я также благодарю депутатов и секретариат парламента за пожертвования в размере почти в один миллион леев на оборудование для больниц и на поддержку медицинских работников, а также за понимание, которое они проявили, когда по моему распоряжению парламент вернул в государственный бюджет 10 миллионов леев, которые были направлены на нужды медицинской системы.

Это был беспрецедентный опыт для всех нас – каждая фракция выступала с инициативами, которые, по их мнению, были самыми подходящими в этой кризисной ситуации, но однозначно никто не остался равнодушным.

Несмотря на ограничения, вызванные пандемическим кризисом, Парламент Республики Молдова X-го созыва принял более 500 нормативных актов во всех областях, созвав 76 пленарных заседаний.

Символично, что среди первых актов, за которые проголосовали депутаты X-го созыва, была Декларация парламента о признании захваченного характера государства Республика Молдова. Этот документ положил конец олигархическому режиму. Я надеюсь, что данный опыт и впредь будет служить предупреждением для любых попыток установления диктатуры в нашей стране.

Несмотря на обстоятельства, при которых они были инициированы, нынешние досрочные парламентские выборы были частью естественных демократических процессов в условиях верховенства закона. Надеюсь, что новый состав парламента достойно представит волю народа и будет руководствоваться в своей деятельности исключительно его волей и высшим законом государства.

Уважаемые кандидаты в депутаты нового созыва, какую бы политическую силу вы ни представляли, я призываю вас поставить во главу угла интересы нашей страны и ее граждан. Задача стоит чрезвычайно сложная – люди ждут прогресса во всех сферах, прежде всего в стратегических: экономике, здравоохранении, образовании, юстиции, безопасности. Уверена, что все вновь избранные члены парламента будут осознавать всю степень ответственности, которая ложится на них и на членов будущего кабинета министров.

В Парламенте нового созыва появится много новых лиц, но также будут личности с безупречным профессионализмом, с уникальным и богатым опытом. Это может ускорить поиск интеллигентных и эффективных решений кризиса в нашей стране.