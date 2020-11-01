Гречаный: Голосовала за мир и спокойствие, за президента, который будет гордиться своим народом и заботиться о стране! (ВИДЕО)

Гречаный: Голосовала за мир и спокойствие, за президента, который будет гордиться своим народом и заботиться о стране! (ВИДЕО)

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный приняла участие в голосовании на своём избирательном участке. 

– Я голосовала за то, чтобы в нашей стране были мир и спокойствие, за президента, который будет гордиться собственным народом, будет заботиться о своей стране и сможет объединить людей ради развития Молдовы. За президента, который, совершая заграничные визиты, никогда не будет говорить плохо о своей стране и о своих согражданах, – сказала она. 

Спикер также отметила, что “мы заинтересованы в том, чтобы голосование было справедливым, у всех кандидатов были равные шансы, а выбор – за народом Республики Молдова”.

Напомним, сегодня в Молдове проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.

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