Гречаный: Где бы мы ни находились, давайте гордиться символами государства!

Государственный флаг, герб и гимн являются символами любого суверенного государства и отражают историю, культуру, дух и самобытность народа. Триколор объединяет нас в самые важные моменты судьбы Республики Молдова, он сопровождает наши спортивные победы и культурные успехи, с ним связаны наши мирные устремления, отмечает председатель парламента Зинаида Гречаный.

Укрепление авторитета наших национальных символов на международной арене, уважение к флагу, гербу, к независимому и суверенному государству Республика Молдова зависит от отношения каждого гражданина. Патриотизм, чувство гражданского долга и ответственности за будущее страны нужно воспитывать с ранних лет, считает она.

– Я знаю, что сегодня в детских садах, гимназиях и лицеях страны проводятся мероприятия, посвященные государственной символике. Уверена, что эти усилия приведут к прекрасным результатам, к воспитанию поколения молодых людей, уверенных в перспективах нашего государства и готовых внести свой вклад в его процветание, – подчеркнула Зинаида Гречаный.

Она поздравила всех граждан с сегодняшним праздником и призвала гордиться символами государства, где бы мы ни находились.

– Пусть величие нашего Флага растет вместе с уровнем развития страны и благосостоянием народа. Желаю каждой молдавской семье счастья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо нашей любимой Родины! – добавила спикер.

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