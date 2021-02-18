Гречаный – Додону: Ваши замечательные человеческие качества снискали Вам заслуженное уважение граждан!

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Спикер молдавского парламента поздравила председателя Партии социалистов Игоря Додона с днём рождения.

– Ваша деятельность – это настоящий пример преданности Родине и высоким идеалам справедливого общества. Внимание к проблемам и чаяниям простых граждан, активная помощь всем тем, кто нуждается в поддержке и сострадании, высокий профессионализм и замечательные человеческие качества снискали Вам заслуженное уважение граждан, – отметила она.

Зинаида Гречаный выразила уверенность в том, что у Игоря Додона ещё много прекрасных идей и что впереди его ждёт много блестящих побед.

– Желаю Вам, уважаемый Игорь Николаевич, оставаться верным своим принципам, сохранять уверенность, порядочность и доброжелательность. С нашей стороны заверяем Вас во всесторонней поддержке усилий по развитию нашей прекрасной, любимой и единственной Родины – Республики Молдова. Здоровья, мира и счастья Вам и Вашей семье. Пусть людская признательность и доброе отношение сопутствуют Вам всегда! – добавила она.

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