Гречаный: Деньги в бюджете – не для депутатов, а для народа (ВИДЕО)

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Государственный бюджет предусмотрен не для депутатов, а для людей, а включенные в него средства являются народными. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” заявила спикер парламента Зинаида Гречаный. Председатель законодательного органа в очередной раз подчеркнула: все поступившие поправки и предложения от представителей ПДС, ППДП, ДПМ и “Про-Молдова” были одобрены и включены в документы.

– Все граждане должны прекрасно понимать, что бюджет не предусмотрен для депутатов. Это не деньги депутатов, а народные. Они идут в соответствующие местные органы власти и т.д. Это не деньги на усмотрение кого-то, это деньги для людей. Комиссия удовлетворила абсолютно все пожелания и поступившие от ППДП, ПДС, демократов, “Про-Молдова” поправки. Абсолютно все предложения от всех были удовлетворены, – сказала она, отвечая на критику в адрес принятых законов со стороны так называемой оппозиции.

Гречаный также добавила, что при голосовании были соблюдены абсолютно все нормы закона, никаких нарушений не было.

Напомним, в среду были приняты основные финансовые законы страны: государственный бюджет на 2021 год, бюджетно-налоговая политика и бюджеты социального и медицинского страхования.

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