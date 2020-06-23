Гречаный: Декларация о суверенитете была первым шагом к установлению демократической власти

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23 июня 1990 года депутаты Верховного Совета Молдавской Советской Социалистической Республики приняли Декларацию о суверенитете. С тех пор каждый год в этот день мы отмечаем День суверенитета Республики Молдова.

Приняв этот документ, наша страна стала суверенным государством, естественным условием существования государственности Молдовы. В Декларации о суверенитете были признаны наши права на жизнь, свободу, процветание, историю, культуру и социальную стабильность, отметила на своей странице в соцсети спикер парламента Зинаида Гречаный.

– Декларация о суверенитете стала основой разработки Конституции и была первым шагом к установлению демократической власти. Я искренне поздравляю всех граждан Республики Молдова с Днем суверенитета и призываю хранить, продвигать и передавать новым поколениям наши тысячелетние ценности и традиции, – подчеркнула она.

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