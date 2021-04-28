Гречаный: Действуя сообща, путем сотрудничества, мы сможем добиться коллективного иммунитета буквально во всём

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Зинаида Гречаный выступила сегодня на Саммите Председателей Парламентов, посвященном роли парламентариев в укреплении международного мира и доверия. Встреча прошла под эгидой Меджлиса Туркменистана и объединила 14 стран разных уголков планеты.

В лице Председателя Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Гульшат Сахыевны Маммедовой спикер молдавского парламента выразила искренние слова благодарности Меджлису, а также Президенту Туркменистана за столь значимую инициативу, направленную на укрепление мира и дружественных отношений между странами, а именно провозглашение 2021 года Международным годом мира и доверия.

– Единогласно принятая резолюция 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН является доказательством актуальности вопроса коллективной ответственности за обеспечение высокого уровня безопасности и стабильности в мире. Опыт борьбы с коронавирусной инфекцией и вызванным ею кризисом показал безусловный рост значимости института парламентаризма. Убедительным свидетельством тому являются события в нашей стране, когда благодаря договоренности на уровне руководства законодательных институтов удалось реализовать в наикратчайшие сроки доставку серьезных объемов вакцин из других стран в Молдову, – отметила Зинаида Гречаный.

Пользуясь случаем, она поблагодарила страны, которые откликнулись на просьбы Молдовы о помощи, в том числе Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику, тем самым доказав в очередной раз, что друг познается в беде. Председатель Парламента РМ также выразила искреннюю благодарность руководству Туркменистана за сотрудничество и развитие различных социальных объектов в Молдове.

– Международный межпарламентский обмен, сотрудничество в рамках различных международных парламентских организаций играет очень важную роль в процессах развития и укрепления отношений между странами, а также солидарного противостояния угрозам. Парламенты являются основой демократии и равенства. Сегодня мы убеждаемся, что Парламенты, парламентарии – это еще и генераторы инновационных решений, отвечающих серьезным вызовам современности, – подчеркнула Гречаный.

Спикер также отметила, что Республика Молдова провозгласила свой постоянный нейтралитет, закрепленный в 11-ой статье Конституции. – Данный подход является доказательством стремления нашей страны придерживаться мирного урегулирования возникающих конфликтов на региональном и международном уровнях. Уверена, что, опираясь на лучшие парламентские традиции, мы сможем и в дальнейшем развивать и продвигать фундаментальные институты демократии. Действуя сообща, путем сотрудничества, мы сможем добиться коллективного иммунитета буквально во всём, – считает она. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.