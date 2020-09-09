Гречаный: Деятельность работников органов государственной безопасности – пример доблести

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От имени Парламента Республики Молдова и от себя лично Зинаида Гречаный поздравила всех офицеров, унтер-офицеров, гражданских служащих и ветеранов Службы информации и безопасности с Днем работника органов государственной безопасности.

Эта дата – повод отметить профессионализм и компетентность представителей системы безопасности в защите прав и свобод гражданина, общества, государства. Вся их деятельность, начиная от приведения к присяге, является примером доблести, проявленной в различных сложных ситуациях за все 29 лет работы спецслужб Республики Молдова, подчеркнула она.

– В нынешних условиях новых и сложных рисков требуется чрезвычайно разумный подход к рабочим процессам и одновременно постоянное профессиональное совершенствование. Уверена, что сотрудники органов безопасности и впредь будут оправдывать высокие ожидания в достижении цели защиты интересов государства и безопасности граждан. Пользуясь случаем, желаю им новых успехов в деятельности, карьерного роста, крепкого здоровья и благополучия в семье, – подытожил спикер.

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