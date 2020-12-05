Гречаный: Деятельность добровольцев не подменяет задач государственных властей, а дополняет общие усилия по изменению ситуации в стране

Сегодня отмечается Международный день волонтеров. Он был учрежден по инициативе ООН, чтобы подчеркнуть важность работы добровольцев и мотивировать людей быть активными в развитии сообществ.

Сложный период пандемии дал старт многочисленным волонтёрским акциям, которые доказали, что все мы, в первую очередь, – люди. Благодарим общественные организации, местные и иностранные компании, физические лица за их вовлеченность и за то, что приносят радость детям, пожилым людям, нуждающимся семьям, отметила на своей странице в соцсети Зинаида Гречаный.