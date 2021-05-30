Гречаный: Блок коммунистов и социалистов выполнит все поставленные задачи

Зинаида Гречаный совершает сегодня визит в Рышканский район. Первая встреча прошла в городе Рышканы.
Спикер рассказала жителям о важнейших направлениях работы Избирательного блока коммунистов и социалистов. Она подчеркнула, что Блок коммунистов и социалистов – это команда профессионалов, которая может справиться со всеми проблемами.
Также прошла беседа с жителями села Малиновское, административном центре коммуны, в которую входит также село Лупэрия. Здесь граждане хорошо знакомы с деятельностью социалистов. При поддержке ПСРМ было проведено уличное освещение в селе Лупэрия и выделены средства на уличное освещение в селе Малиновское, установлены тротуары (420 метров), проведен ремонт крыши и внутренние работы Дома культуры в селе Малиновское. Были построены и отремонтированы участки дорог в обоих селах, предстоит продолжить эту работу в текущем году, средства на это выделены из районного бюджета. Был проведен также ремонт детского сада. Начались работы по реконструкции линии электропередачи подстанций на сумму 11 млн леев.
– Впереди ещё много дел. Призвала жителей коммуны поддержать на выборах Блок коммунистов и социалистов. Вместе мы выполним поставленные задачи! – подчеркнула спикер.
– Жители коммуны не понаслышке знают, что социалисты выполняют свои обещания. При поддержке ПСРМ здесь строятся и ремонтируются дороги, благоустраивается детский сад, установлена детская площадка, реконструируется здание для дома престарелых. Предстоит ещё отремонтировать дома культуры в обоих селах. Работы будет много. И со всеми проблемами вместе мы справимся! – заверила она.
– Есть ещё вопросы, которые нужно решать в первую очередь. Это строительство водопровода в сёлах, ремонт дорог, уличное освещение, ремонт крыши Дома культуры и другие проблемы благоустройства, которые нужно решать постоянно. Но вместе мы с ними справимся! – подытожила спикер.
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