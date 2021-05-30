Гречаный: Блок коммунистов и социалистов выполнит все поставленные задачи

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Зинаида Гречаный совершает сегодня визит в Рышканский район. Первая встреча прошла в городе Рышканы.

Спикер рассказала жителям о важнейших направлениях работы Избирательного блока коммунистов и социалистов. Она подчеркнула, что Блок коммунистов и социалистов – это команда профессионалов, которая может справиться со всеми проблемами.



Также прошла беседа с жителями села Малиновское, административном центре коммуны, в которую входит также село Лупэрия. Здесь граждане хорошо знакомы с деятельностью социалистов. При поддержке ПСРМ было проведено уличное освещение в селе Лупэрия и выделены средства на уличное освещение в селе Малиновское, установлены тротуары (420 метров), проведен ремонт крыши и внутренние работы Дома культуры в селе Малиновское. Были построены и отремонтированы участки дорог в обоих селах, предстоит продолжить эту работу в текущем году, средства на это выделены из районного бюджета. Был проведен также ремонт детского сада. Начались работы по реконструкции линии электропередачи подстанций на сумму 11 млн леев.

– Впереди ещё много дел. Призвала жителей коммуны поддержать на выборах Блок коммунистов и социалистов. Вместе мы выполним поставленные задачи! – подчеркнула спикер.

Ещё одна встреча – с жителями села Ракария, административного центра коммуны, включающей также село Ушурей. Зинаида Гречаный рассказала о направлениях работы Избирательного блока коммунистов и социалистов. Прежде всего это социальная защита населения, создание новых рабочих мест и поддержка отечественного производителя, поддержка образования и медицины, строительство дорог, водопроводов, подключение к газовой сети.

– Жители коммуны не понаслышке знают, что социалисты выполняют свои обещания. При поддержке ПСРМ здесь строятся и ремонтируются дороги, благоустраивается детский сад, установлена детская площадка, реконструируется здание для дома престарелых. Предстоит ещё отремонтировать дома культуры в обоих селах. Работы будет много. И со всеми проблемами вместе мы справимся! – заверила она. Последняя остановка в Рышканском районе – село Василеуцы, административный центр коммуны, включающей также села Арманка, Чубара, Михэйлений Ной, Мошень и Штюбеень. Зинаида Гречаный рассказала жителям коммуны об Избирательном блоке коммунистов и социалистов. Она отметила, что партии, входящие в блок, проводят понятную социально-экономическую политику, особенно в сельской местности – не на словах, а на деле. Так, при содействии ПСРМ в селах коммуны Василеуцы ремонтируются дороги, обеспечивается уличное освещение, строится водопровод в селе Мошень, ремонтируются и благоустраиваются детские сады и школы, устанавливается детская площадка в селе Михэйлений Ной. – Есть ещё вопросы, которые нужно решать в первую очередь. Это строительство водопровода в сёлах, ремонт дорог, уличное освещение, ремонт крыши Дома культуры и другие проблемы благоустройства, которые нужно решать постоянно. Но вместе мы с ними справимся! – подытожила спикер. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.