Гречаный: Блок коммунистов и социалистов сможет обеспечить условия для производства и сбыта сельскохозяйственной продукции

Зинаида Гречаный провела сегодня встречи с жителями населенных пунктов Окницкого района. В этом районе стараниями социалистов были реализованы многие инфраструктурные проекты, и люди ценят эту работу.
– Побывала в селах Каларашовка, Унгры, где буквально сегодня прошли сильнейшие ливни с градом. Люди озабочены последствиями града и расстроены тем, что в некоторых хозяйствах практически на 100 процентов испорчен урожай плодов и ягод, которые теперь уже пойдут только на переработку. Конечно, в этих условиях люди рассчитывают на помощь правительства. Отметила, что Блок коммунистов и социалистов настаивает на срочной поддержке пострадавших от непогоды сельхозпроизводителей и выделении им финансовых субсидий, – подчеркнула Зинаида Гречаный.
Важнейшая проблема жителей района – сбыт сельхозпродукции. Зинаида Гречаный рассказала о программе Блока коммунистов и социалистов, среди приоритетов которой увеличение втрое субсидирования аграрного производства – с 1,2 млрд леев до 3 млрд леев, а также создание агрохабов – специализированных площадок для продвижения и продажи сельхозпродукции на внешние рынки.
– Отметила, что Блок коммунистов и социалистов сможет обеспечить условия для производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, – подытожила она.
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