Гречаный: Блок коммунистов и социалистов сможет обеспечить условия для производства и сбыта сельскохозяйственной продукции

– Побывала в селах Каларашовка, Унгры, где буквально сегодня прошли сильнейшие ливни с градом. Люди озабочены последствиями града и расстроены тем, что в некоторых хозяйствах практически на 100 процентов испорчен урожай плодов и ягод, которые теперь уже пойдут только на переработку. Конечно, в этих условиях люди рассчитывают на помощь правительства. Отметила, что Блок коммунистов и социалистов настаивает на срочной поддержке пострадавших от непогоды сельхозпроизводителей и выделении им финансовых субсидий, – подчеркнула Зинаида Гречаный.