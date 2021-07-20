Гражданское общество в Молдове: «социометрическая рапсодия»

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О новом научном труде молдавского политолога Богдана Цырди

Вышедшая недавно в свет книга «Гражданское общество в Республике Молдова: Спонсоры. НПО-кратия. Культурные войны» имеет 920 страниц, 1620 сносок и ссылок, несколько сотен использованных научных работ, графики, таблицы. Это первое серьёзное исследование данного явления в Молдове и, возможно, в СНГ.

«АиФ в Молдове» решила представить размышления по поводу этой монографии дипломата, профессора Виктора Боршевича.

Про лайки, дислайки и провинциальную глушь

Представленная на суд читателя книга молдавского исследователя Богдана Цырди «Гражданское общество в Республике Молдова: Спонсоры. НПО-кратия. Культурные войны» – явление в высшей степени неординарное. Заметим, что слово «суд» является корнем очень многих производных: «судить», «рассуждать», «рассудок»… Иначе говоря, это приглашение к глубоким размышлениям, которых в наше время так не хватает современникам, чьё мышление запрограммированно в жёсткой операционной системе клипового сознания. Людей приучают думать картинками, в которых оценочные суждения подменяются потоком лайков, дислайков и фейков. Культура приколов вытесняет культуру Сократа, Моисея, Будды и Конфуция.

Волею судеб мы все оказались в суровых временах, когда можно с полной уверенностью утверждать, что имеем дело не с кризисом наличности, а с кризисом справедливости, когда богатые богатеют, а бедные беднеют с угрожающим ускорением, когда разменной монетой становится не только суверенитет государств и народов, но и суверенитет личности, которую беспардонно лишают прав на традиционную ментальность и традиционные ценности, а также на адекватную информацию и права «собственное мнение иметь».

Человечество со всё большей тревогой наблюдает за тем, как Свобода, лишённая Справедливости, превращается в страшную Зависимость; как Демократия, лишённая Справедливости, превращается в Тиранию; как Закон, лишённый Справедливости, превращается в Беззаконие. В силу принципов системного развития все эти тревожные процессы в малых и бедных странах происходят гораздо быстрей, чем в крупных и богатых государствах с большой системной инерцией.

В этом смысле Молдова, несомненно, является социо-культурной и социоэкономической лабораторией Европы – иначе говоря, тенью её будущего. Именно в этом заключается особенная ценность исследования Богдана Цырди, который оказался в высшей степени подготовленным к невероятной сложности решаемых структурных, социометрических и политологических задач.

Неординарность этой книги также заключается в «когнитивном диссонансе» между расхожими мнениями и суровой действительностью, анатомию которой автор препарирует с помощью порой безжалостного, но объективного научного инструментария.

Принято считать, что Молдова – отсталая аграрная страна, провинциальная глушь на задворках Европы. Однако одного беглого взгляда на историческую карту этого многострадального континента достаточно, чтобы понять, что Молдова расположена на тектоническом стыке трёх могучих цивилизаций: греко-славянской, западноевропейской и тюркской. Добавьте сюда носителей древнейших культур – еврейской, армянской и индийской (цыгане), – и вы получите невероятное генетическое разнообразие народа Молдовы, которое поражает любого, кто приезжает в нашу страну. Помнится, как в связи с пресловутой «проблемой 2000 года» к нам приехал один высокопоставленный эксперт из США по проблемам кибербезопасности, который был поражён уровнем компьютерной грамотности наших соотечественников. Откуда ему было знать, что он имел дело с наследниками десятков предприятий и исследовательских институтов электронной промышленности, обслуживавших ракетно-космические, сухопутные и военно-морские силы СССР.

Кстати сказать, эта замечательная компьютерная образованность наших соотечественников является не единственным наследием времён «проклятой оккупации», когда страну подняли из руин, создали мощную энергетическую и транспортную инфраструктуру, промышленность, сельское хозяйство, в высшей степени эффективную систему социального и медицинского обеспечения, а также прекрасную систему образования (десятки высших учебных заведений), массовый спорт и замечательную музыкальную культуру.

Читая эту книгу, начинаешь всё более ясно понимать, что Молдова не только отнюдь не является периферией Европы, но более того, она – страна инновационной демократии. Например, наши хитроумные политиканы ухитрились использовать Конституционный суд (вопреки принципу разделения властей) в давлении на парламент, правительство и президента страны задолго до того, как Конституционный суд США отказал Д. Трампу в защите его президентских прав и полномочий.

Про ментальные войны

Именно это образовало столь устойчивый менталитет наших граждан, который оказался крепким орешком для западных стратегов ментальных войн и различных фондов вкупе с их усердными исполнителями на территории нашей страны. Всё это напластовывается на могучие корни нашего древнего карпато-балканского менталитета, который устоял перед суровыми ветрами истории.

Обладая глубокими знаниями этой стратифицированной ментальности, Богдан Цырдя безошибочно ориентируется в деятельности платных «бойцов ментального фронта» и продажных политиканов. Тут и целенаправленная борьба против наследия Великой Победы, и бессовестные нападки на нашу историческую память и историческую совесть, на нашу многовековую государственность и государственную идентичность, не говоря уже о традиционной морали и обычной человеческой порядочности.

Читая эту книгу, начинаешь всё более ясно понимать, что Молдова не только отнюдь не является периферией Европы, но более того, она – страна инновационной демократии. Например, наши хитроумные политиканы ухитрились использовать Конституционный суд (вопреки принципу разделения властей) в давлении на парламент, правительство и президента страны задолго до того, как Конституционный суд США отказал Д. Трампу в защите его президентских прав и полномочий. А наши так называемые неправительственные организации освоили самые инновационные технологии по распилу щедрого потока финансирования их антиобщественной деятельности. Обо всём этом рассказывает не столько сам Богдан Цырдя, сколько свидетельствует феерический поток фактов и статистических данных, им тщательно подобранных и обработанных.

Между Левиафаном и резешами

Гёте как-то заметил: чтобы нечто создать, надо кем-то быть. Я в течение многих лет наблюдал за становлением Богдана как серьёзного исследователя и цельной личности. Мне не раз доводилось принимать активное участие в презентации его неординарных книг и обсуждать с ним тет-а-тет самые острые проблемы нашей и мировой политологии, социологии, культурологии, философии государства и права. Помнится, как одно время он зачитывался «Левиафаном» Гоббса.

Он всегда пытался уловить главное, что определяет поведение и мышление людей. Он одним из первых понял, что социокультурные, социально-экономические и политтехнологические процессы в Молдове происходят гораздо быстрей, чем в странах развитой демократии. Более того, гораздо раньше многих западных аналитиков он понял, что процессы расчеловечивания с неизбежностью приводят к распаду так называемого среднего класса как основы всякого гражданского общества, без которого эта самая демократия немыслима. И он же раньше других «гуманитариев» усвоил, что поток правильно отобранных фактов, верно понятых явлений, тенденций и, главное, корректно обработанных последовательностей статистических данных, типичных для Молдовы, являются мощным инструментарием гуманитарного исследования.

В его жилах течёт гремучая смесь молдавских резешей (категория свободных крестьян в феодальной Молдове – ред.) Стефана Великого и славных потомков половцев-степняков. Отмечу, что в старые времена история фиксировалась в виде эпических баллад и эпосов степных акынов. В наши времена эту функцию выполняют бесстрастные академические исследования. Однако для меня из глубин этой книги ясно слышатся звуки современной «социометрической рапсодии».

Виктор Боршевич,

профессор,

доктор хабилитат технических наук,

член Нью-Йоркской академии наук,

дипломат,

кавалер Ордена Республики

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