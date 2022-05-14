Гражданку Украины задержали на молдавской границе с наркотиками

Гражданку Украины задержали на молдавской границе с наркотиками

Инцидент произошёл накануне на КПП “Тудора”. 

По данным пресс-службы Пограничной полиции, женщина намеревалась перейти границу пешком. Во время проверки при ней нашли 2 кг наркотиков типа PVP. Контрабанда была спрятана под медицинским поясом, который был на женщине.

Прокуратура сделала запрос в суд сектора Чеканы о предварительном аресте гражданки Украины. Обстоятельства инцидента выясняются.

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