Гражданку Украины задержали на молдавской границе с наркотиками

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Инцидент произошёл накануне на КПП “Тудора”.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, женщина намеревалась перейти границу пешком. Во время проверки при ней нашли 2 кг наркотиков типа PVP. Контрабанда была спрятана под медицинским поясом, который был на женщине.

Прокуратура сделала запрос в суд сектора Чеканы о предварительном аресте гражданки Украины. Обстоятельства инцидента выясняются.

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