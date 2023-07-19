Гражданка Украины пыталась ввезти в Молдову наркотики на 6,6 млн леев

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Контрабанду обнаружили в микроавтобусе, которым управляла 41-летняя женщина. Она прошла контроль на границе, но позже транспортное средство остановили на трассе.

Наркотики типа PVP (так называемая “соль”) были расфасованы по пакетам и спрятаны в коробках с электрическими насосами для воды. Общий вес перевозимого запрещённого вещества составил 11 кг.

Партию изъяли и направили на экспертизу. Микроавтобус конфисковали.

По данному факту проводится расследование, все обстоятельства выясняются.

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