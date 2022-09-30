Гражданка Молдовы вместе с семьёй попала под колёса автомобиля в Англии

Всё произошло в городе Нортгемптон, когда 40-летняя женщина из Молдовы вместе с семьёй направлялась в магазин.
Водитель автомобиля марки Ford по неизвестной причине не справился с управлением и сбил пешеходов, передаёт protv.md.
– Я не сразу поняла, что произошло. Колёса машины оказались на моих ногах. Я была зажата между автомобилем и магазином. Это было ужасно, – рассказала пострадавшая.
Её и членов её семьи доставили в больницу. Женщина получила переломы обеих ног, её прооперировали.
Причина и обстоятельства ДТП выясняются.
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