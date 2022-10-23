Гражданка Молдовы пострадала в результате взрыва в Италии

Гражданка Молдовы пострадала в результате взрыва в Италии

52-летняя молдаванка была доставлена в больницу с сильными ожогами лица и рук, которые она получила в результате взрыва, произошедшего в квартире в коммуне Тревиньяно итальянской провинции Тревизо, где женщина работала сиделкой. 

По данным местных СМИ, взрыв произошел, когда потерпевшая включила свет. Вероятнее всего, в квартире произошла утечка газа. Известно, что гражданка Молдовы ухаживала за 87-летним пенсионером, который в день трагедии находился в гостях у своей дочери, передает publika.md.

На место происшествия прибыли пожарные, скорая помощь и карабинеры. Потерпевшая находится в стабильном состоянии.

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