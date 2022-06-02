Гражданка Молдовы погибла при взрыве газа в Подмосковье

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Инцидент произошёл вчера в квартире на третьем этаже в городе Мытищи Московской области. В результате ЧП погибла 32-летняя гражданка Молдовы, ещё четверо госпитализированы.

Спасательные службы вызвал сосед. Пожарные вытащили из квартиры бездыханное тело женщины, которая арендовала квартиру, где произошёл взрыв, передаёт echipa.md.

В помещении также находилась знакомая погибшей. Она была госпитализирована с множественными травмами. С отравлением угарным газом в больницу были доставлены две женщины в возрасте 24 и 69 лет, а также годовалый ребёнок.

Известно, что погибшая гражданка Молдовы была разведена и воспитывала 10-летнюю дочь. Причина взрыва выясняется.

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