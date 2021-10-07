Гражданина Молдовы поймали на границе с коллекцией редких монет

Гражданина Молдовы поймали на границе с коллекцией редких монет

Гражданин Молдовы был задержан украинскими пограничниками контрольно-пропускного пункта “Паланка”. Он пытался незаконно ввезти в страну коллекцию из 159 редких монет. Они были спрятаны в личных вещах мужчины.

По данным Таможенной службы Украины, у нарушителя не было необходимых документов для перевозки монет через госграницу. Согласно законодательству соседней страны, для перевозки монет и банкнот, изданных до 1960 года, необходимо предъявить пограничникам разрешение, выданное Службой контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу Украины, передаёт unimedia.info.

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