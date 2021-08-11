Гражданина Молдовы нашли мёртвым в карантинном центре в Тель-Авиве

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На теле жертвы криминалисты заметили следы насилия, ведется расследование.

Тело гражданина Молдовы в возрасте около 30 лет было обнаружено во вторник, 10 августа, в карантинном центре гостиничного типа в Тель-Авиве. По предварительным данным на теле присутствуют следы насилия, передаёт vesty.co.il.

Полиция ведет расследование и устанавливает обстоятельства смерти жертвы. Известно, что рабочий из Молдовы прибыл в Израиль накануне, 9 августа, и был отправлен на карантин из аэропорта.

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