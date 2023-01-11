Гражданина Молдовы арестовали за избиение женщины в Израиле

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Обвинение предъявлено 30-летнему уроженцу Молдовы, задержанному по подозрению в избиении жительницы израильского города Ашкелон. Полиция сообщает, что нападение произошло на шоссе №4 недалеко от города Явне.

По версии следствия, женщина, которой стало плохо, остановила машину на обочине. Мужчина (подозреваемый) вышел из машины и вытащил женщину из транспортного средства, затем схватил ее за волосы и начал бить кулаками по лицу и животу, передает gagauzinfo.md.

Другой мужчина, находившийся в той же машине, попытался помочь женщине. В полицейском отчете сказано, что пострадала подруга подозреваемого, которая проживает в Кирят-Гате.

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