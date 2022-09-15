Гражданина Индии с поддельными документами не впустили в Молдову

Гражданина Индии с поддельными документами не впустили в Молдову

Нарушение было задокументировано минувшим вечером в аэропорту, когда контроль проходили пассажиры рейса “Стамбул-Кишинев”. 

По данным пресс-службы Пограничной полиции, во время проверки 25-летний гражданин Индии предъявил постоянный вид на жительство, выданный якобы украинскими властями. Однако правоохранители выяснили, что документ был сфальсифицирован.

Иностранцу отказали во въезде в Молдову. Документ был изъят и направлен на экспертизу.

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