Гражданин Украины пытался незаконно попасть в Молдову

Гражданин Украины пытался незаконно попасть в Молдову

Гражданину Украины грозит наказание за попытку незаконного пересечения государственной границы. Мужчина намеревался проникнуть на территорию Молдовы в обход пограничного пункта “Паланка”. Инцидент произошёл минувшей ночью.

Патруль Пограничной полиции задержал человека, направлявшегося в Молдову. Им оказался 55-летний гражданин Украины. Он сказал, что на его имя был наложен запрет на выезд за пределы соседней страны. Несмотря на это, мужчина намеревался попасть в Кишинёв, а затем выехать в Россию.

В отношении нарушителя был составлен протокол. Мужчина будет передан украинским властям.

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